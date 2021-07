Isola dei Famosi, ex naufrago vittima di body shaming: confessione choc (Di mercoledì 21 luglio 2021) . La notizia sta facendo il giro del web nelle ultime ore Il tema del body shaming sta assumendo contorni sempre più gravi soprattutto nella fascia giovanile. Sono balzate alle cronache diverse storie riguardanti bambini o teenager letteralmente rovinati da una pressione psicologica ingigantita anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) . La notizia sta facendo il giro del web nelle ultime ore Il tema delsta assumendo contorni sempre più gravi soprattutto nella fascia giovanile. Sono balzate alle cronache diverse storie riguardanti bambini o teenager letteralmente rovinati da una pressione psicologica ingigantita anche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TaniuzzaCalabra : RT @castelliditalia: Santuario di Santa Maria dell'Isola illuminato con il #Tricolore! #Tropea #borgodeiborghi2021, incastonato nella splen… - Verusca34904548 : RT @castelliditalia: Santuario di Santa Maria dell'Isola illuminato con il #Tricolore! #Tropea #borgodeiborghi2021, incastonato nella splen… - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - carpi_ale : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - sacherfire : @Ilsolito_In Ridente e lussureggiante isola nel bel mezzo dei mari tropicAHNO! Acqua marmata e nebbioni mattutini? Ok, vai. -