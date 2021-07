Fracked per PlayStation VR ha una data di uscita ed è disponibile ora in una demo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il creative director di nDreams, Steve Watt, ha annunciato attraverso le pagine diBlog cheperVR arriverà il prossimo 20 agosto e che, da oggi, il titolo èin una. "Il nostro team è felicissimo di condividere i capitoli di apertura del suo innovativo gioco in realtà virtuale,adesso sulStore con unacompletamente gratuita! La pubblicazione del gioco completo è stata confermata per il 20 agosto e non vediamo l'ora di ascoltare le vostre opinioni su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fracked per

La Repubblica

...Worlds 2 The Forgotten City Psychonatus 2 Rainbow 6 Extraction Rocksmith Black Skylands... Tra l'altro questa lista è stata anche,così dire, approvata dall'analista Daniel Ahmad, il quale ...... partendo dagli eventi antecedenti all'E3 vero e propriopoi arrivare alle kermesse più attese, ...VR - Trailer di Gameplay Winds & Leaves - Esclusiva PlayStation VR - Trailer di Gameplay- ...Giocare a Fracked è un po’ come essere l’eroe di un film d’azione, con in più lo stomaco che balla il fandango. Sviluppatore / Publisher: nDreams / nDreams Prezzo: Non Disponibile Localizzazione: Test ...