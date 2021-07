Covid, Palù (Cts): “Preoccupano gli over 50 e 60 non ancora vaccinati, in totale più di sette milioni di persone a rischio” – Video (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Certamente quello che preoccupa sono i cinque milioni degli over 50 e i due milioni e 380mila persone di over 60 che non sono ancora vaccinate, perché sono quelle a rischio di contrarre il virus e avere conseguenze più serie”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24, il presidente dell’Aifa e membro del Cts Giorgio Palù. “Credo – ha detto – che il generale Figliuolo abbia dimostrato come un esperto di logistica possa cambiare una situazione sul campo, e l’ha fatto in tempi rapidissimi. Abbiamo più di 60 milioni di dosi, ci stiamo avvicinando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Certamente quello che preoccupa sono i cinquedegli50 e i duee 380miladi60 che non sonovaccinate, perché sono quelle adi contrarre il virus e avere conseguenze più serie”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24, il presidente dell’Aifa e membro del Cts Giorgio. “Credo – ha detto – che il generale Figliuolo abbia dimostrato come un esperto di logistica possa cambiare una situazione sul campo, e l’ha fatto in tempi rapidissimi. Abbiamo più di 60di dosi, ci stiamo avvicinando ...

Advertising

ilfattovideo : Covid, Palù (Cts): “Preoccupano gli over 50 e 60 non ancora vaccinati, in totale più di sette milioni di persone a… - fisco24_info : Covid, Aifa: 'In arrivo farmaci promettenti, al vaglio Ema a ottobre': Il presidente Palù: 'Preoccupano 5 milioni d… - alobil9 : RT @EliseiNicole: Covid, Palù: raggiungere i non vaccinati porta a porta • Imola Oggi - ele9061 : RT @EliseiNicole: Covid, Palù: raggiungere i non vaccinati porta a porta • Imola Oggi - infoitsalute : Covid, Palù: raggiungere i non vaccinati porta a porta • Imola Oggi -