Clamoroso Inter, dietrofront: non si parte per gli Usa! (Di mercoledì 21 luglio 2021) MILANO - L'Inter non volerà negli Stati Uniti per giocare la Florida Cup : manca soltanto l'ufficialità, ma il Clamoroso dietrofront è stato deciso nelle ultime ore dai vertici del club nerazzurro. La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021) MILANO - L'non volerà negli Stati Uniti per giocare la Florida Cup : manca soltanto l'ufficialità, ma ilè stato deciso nelle ultime ore dai vertici del club nerazzurro. La ...

Tokyo 2020: si interrompe l'imbattibilità degli Stati Uniti nel calcio femminile Il torneo olimpico di calcio femminile si è subito aperto con una clamorosa sorpresa: le ragazze degli Stati Uniti, imbattute da 44 partite e campionesse del mondo in carica, sono state nettamente bat ...

