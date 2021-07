Carceri | Conte Leu | “Fase nuova con la riforma del processo penale”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “La crudezza dei fatti di Santa Maria Capua Vetere ha provocato sdegno e rabbia. E’ giusto che chi ha sbagliato paghi. Sarebbe pero inutile se la consumassimo in una pagina di cronaca, perdendo l’occasione di una riflessione di prospettiva sulla funzione penitenziaria nel nostro ordinamento”. Lo ha detto Federico, deputato di Liberi e uguali, componente della Commissione Giustizia, in aula alla Camera nel dibattito sull’informativa urgente della Ministra Cartabia sui fatti avvenuti nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. “Con ladele ...

Il Messaggero

"Il nemico " continua- è il sovraffollamento delle. Se non si riduce la popolazione carceraria non si potrà mai realizzare la funzione rieducativa della pena. E' necessario allora ...... "Eravamo la patria del diritto, ora che cosa siamo? Dicono che lesono sovraffollate. La ... e che non sarà solo Giuseppenella lotta contro la Salvaladri. La società civile c'è, pronta ...Roma, 21 lug (Adnkronos) – “La Ministra Cartabia è intervenuta in Parlamento sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. Io dico e ribadisco qui che i responsabili penali sono quelli che fisicamente hanno ...La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha detto che una commissione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (il DAP, uno dei quattro ...