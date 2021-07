Zingaretti: 'Non vaccinarsi è come disertare'. Su obbligo e restrizioni scontro tra Pd e Lega (Di martedì 20 luglio 2021) £Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini". Se non si raggiungesse l'immunità di gregge, "... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) £Invitare i giovani a nonè grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini". Se non si raggiungesse l'immunità di gregge, "...

Advertising

Corriere : Salvini sostiene che vaccinare i giovani non serve e che è «demenziale minacciare con l’ago un diciottenne». «Una v… - Corriere : Zingaretti: «Invitare i giovani a non vaccinarsi? È come spingere in guerra alla diserz... - MediasetTgcom24 : Zingaretti: 'Dire a giovani di non vaccinarsi è come spingere a disertare' #nicolazingaretti… - messina_oggi : Vaccino, Salvini “Obbligo per i ragazzi è folle, Zingaretti studi”ROMA (ITALPRESS) - 'Il governatore del Lazio o no… - giuliog : RT @SkyTG24: 'Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, come se in g… -