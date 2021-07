Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021)DEL 20 LUGLIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA FIORENTINI. DISAGI ANCHE SULLA-FIUMICINO, UN INCIDEN TE STA PROVOCANCO CODE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. ALTRO INCIDENTE SULLA SALARIA, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E IL RACCORDO IN ...