Torres: 'Olivera al Napoli? Se pagano la clausola...' (Di martedì 20 luglio 2021) Napoli - " È stata una stagione difficile la mancanza del pubblico ha pesato. Tuttavia la salvezza della nostra squadra non è mai stata in discussione nonostante queste problematiche e il nostro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)- " È stata una stagione difficile la mancanza del pubblico ha pesato. Tuttavia la salvezza della nostra squadra non è mai stata in discussione nonostante queste problematiche e il nostro ...

Advertising

sportli26181512 : Torres: 'Olivera al Napoli? Se pagano la clausola...': Il presidente del Getafe: 'Non ho sentito nessuno, ma non ab… - GOccorsio : - dangiuntolee : Angel Torres, Il presidente del #Getafe, a @CalcioNapoli24: Olivera? Mi ha detto che ha paura del Vesuvio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GETAFE - Torres: 'Olivera? Nessun contatto con il Napoli, resta con noi se non pagheranno la clausola da 20 milioni' ht… - soyazulon : RT @perniazo15: Getafe, il presidente Torres: 'Mathias Olivera? Nessun contatto col Napoli, resta qui se non pagheranno la clausola da 20ml… -