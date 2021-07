Temptation Island: Floriana chiede il falò di confronto con Federico (Di martedì 20 luglio 2021) Il percorso a Temptation Island di Floriana e Federico è giunto al termine nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. La fidanzata infatti ha deciso di chiedere il falò di confronto dopo aver visto numerosi video in cui il fidanzato è apparso molto vicino alla single Vincenza. Dopo essersi confrontati durante il falò, la coppia non è riuscita a trovare un punto d'incontro. Floriana ha deciso allora di abbandonare il programma da sola mettendo fine al viaggio nei sentimenti della coppia. Federico molto ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 luglio 2021) Il percorso adiè giunto al termine nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. La fidanzata infatti ha deciso dire ildidopo aver visto numerosi video in cui il fidanzato è apparso molto vicino alla single Vincenza. Dopo essersi confrontati durante il, la coppia non è riuscita a trovare un punto d'incontro.ha deciso allora di abbandonare il programma da sola mettendo fine al viaggio nei sentimenti della coppia.molto ...

