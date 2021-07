Si sente male in spiaggia, paura a San Michele per un quindicenne: task force per portarlo all'ospedale (Di martedì 20 luglio 2021) SIROLO - Attimi di paura questo pomeriggio alla spiaggia di San Michele, dove un ragazzo di 15 anni si è sentito male all'improvviso. Erano passate da poco le 17. Sul posto è intervenuto l'equipaggio ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 luglio 2021) SIROLO - Attimi diquesto pomeriggio alladi San, dove un ragazzo di 15 anni si è sentitoall'improvviso. Erano passate da poco le 17. Sul posto è intervenuto l'equipaggio ...

Advertising

vale8123110823 : @Essel___ Se non ne fa una al giorno se sente male porello ???? - eversincekissys : @inprincesspark ma avessi detto qualcosa di male poi. questx si sono sentitx presx in causa e l’unico modo che avev… - manginobrioches : RT @titofaraci: E questo ha Topolino come identità. Il mio cuore sanguina (ma anche la mia vecchia grammatica italiana si sente male). http… - titofaraci : E questo ha Topolino come identità. Il mio cuore sanguina (ma anche la mia vecchia grammatica italiana si sente mal… - gyn_lemon : RT @sognorossonero: @AdolfoSalsi @gyn_lemon La volgarità è giudicare e parlare male di chi non si conosce per poi difendere ciò che è veram… -