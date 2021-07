Raggi sotto attacco: "Ti sei vaccinata o no?". Il Campidoglio: "Ha gli anticorpi alti" (Di martedì 20 luglio 2021) “Non è una questione sulla quale puoi semplicemente sottrarti, ti sei vaccinata o no?”. La domanda viene posta da Carlo Calenda su Twitter ed è rivolta a Virginia Raggi. La sindaca finisce sotto l’attacco degli avversari: oggetto della contesa, non aver dichiarato apertamente se abbia ricevuto o meno le somministrazioni anti covid. Il tema interessa anche il candidato del Pd Roberto Guatieri, che la incalza: “Io, come tutti i romani, non so se la sindaca sia vaccinata o meno. Quello che so è che avrebbe dovuto dare il buon esempio, invitando da tempo tutti i romani a farlo. Tutti si devono vaccinare sopra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) “Non è una questione sulla quale puoi semplicemente sottrarti, ti seio no?”. La domanda viene posta da Carlo Calenda su Twitter ed è rivolta a Virginia. La sindaca finiscel’degli avversari: oggetto della contesa, non aver dichiarato apertamente se abbia ricevuto o meno le somministrazioni anti covid. Il tema interessa anche il candidato del Pd Roberto Guatieri, che la incalza: “Io, come tutti i romani, non so se la sindaca siao meno. Quello che so è che avrebbe dovuto dare il buon esempio, invitando da tempo tutti i romani a farlo. Tutti si devono vaccinare sopra ...

