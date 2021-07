PS5 è la console più venduta a giugno in UK, Xbox Series X|S seconda – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo i dati GfK sul mercato britannico a giugno 2021, PS5 è ancora la console più venduta ma Xbox Series XS e Nintendo Switch migliorano.. PS5 è risultata anche a giugno 2021 la console più venduta nel Regno Unito secondo i dati diffusi da GamesIndustry.biz secondo le rilevazioni di GfK, seguita da Xbox Series XS in seconda posizione e quindi da Nintendo Switch in terza. Gli stock sono stati leggermente più bassi rispetto al mese precedente, ma questo ha comunque ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo i dati GfK sul mercato britannico a2021, PS5 è ancora lapiùmaXS e Nintendo Switch migliorano.. PS5 è risultata anche a2021 lapiùnel Regno Unito secondo i dati diffusi da GamesIndustry.biz secondo le rilevazioni di GfK, seguita daXS inposizione e quindi da Nintendo Switch in terza. Gli stock sono stati leggermente più bassi rispetto al mese precedente, ma questo ha comunque ...

Advertising

Multiplayerit : PS5 è la console più venduta a giugno in UK, Xbox Series X|S seconda - infoitscienza : FIFA 22 provato su PS5 con l’Hypermotion Tech e tutte le altre novità! – Provato – Xbox OneVideogiochi per PC e con… - infoitscienza : FIFA 22: le novità della versione PS5 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | - infoitscienza : Deathloop, un trailer per l’apertura dei preorder su PS5 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console |… - Asgard_Hydra : PS5: in arrivo una nuova revisione della console, i dettagli -