Olimpiadi | Toshiro Muto | ‘cancellare Giochi? Se casi Covid aumentano ci consulteremo’

Tokyo, 20 lug. – (Adnkronos) – "Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi di coronavirus. Continueremo le discussioni se ci fosse un picco nei casi". Lo dice il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Toshiro Muto, in merito ad una possibile cancellazione dei Giochi se i casi di coronavirus continuassero ad aumentare. "Abbiamo convenuto che, sulla base della situazione del coronavirus, ci saranno altri colloqui per prendere delle decisioni -prosegue Muto in una conferenza stampa a 3 giorni dalla cerimonia di apertura.

