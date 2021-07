NB Aurora e F&P4BIZ sottoscrivono aumento di capitale di BluVet

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – NB, quotata sul mercato MIV – Segmento Professionale e specializzata nell’acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, e il veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ hanno concluso un’operazione didiin, gruppo attivo in Italia nell’acquisto e nella gestione di cliniche veterinarie. L’diprevede l’immissione di ulteriori 7 milioni di euro dinella società, di cui 4,9 milioni di pertinenza di NB, per il tramite del veicolo interamente ...

