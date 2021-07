Milan | Brahim Diaz | “I tifosi sono incredibili | un onore avere il loro supporto”

(Di martedì 20 luglio 2021), dopo il suo ritorno in rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni diTV. Queste le sei dichiarazioni sui

AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - PietroMazzara : Confermato: sarà @Brahim il nuovo ?? del #Milan @MilanNewsit - velimirpopo97 : RT @ValerioDiStef91: Il nuovo 10 del Milan, vai @Brahim ?? - KunGrax : RT @sportface2016: #Milan, Brahim #Diaz: 'Amo questo club, darò il massimo e onorerò la 10' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Giroud, Ballo - Touré eDiaz, ilnon si ferma e adesso è al lavoro per regalare a Stefano Pioli un altro esterno destro. Anche in questo caso si tratta di una riconferma, quella di Diogo Dalot . Il portoghese ...Nell'ambito delle chiacchierate per il ritorno a Milano diDiaz, insieme ai nomi di Isco e ... Nessun contatto è ancora avvenuto tra ile il Tottenham del nuovo responsabile dell'area ...Nel Milan dopo quello di Brahim Diaz potrebbe verificarsi il ritorno di Diogo Dalot: apertura del Manchester United ...Brahim Diaz ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv dopo l’ufficialità del ritorno tra le file rossonere, eccone uno stralcio: INTERVISTA ...