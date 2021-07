Lazio, seconda vittoria larga in amichevole. A segno anche Hysaj (Di martedì 20 luglio 2021) La Lazio scende in campo per la seconda amichevole stagionale ad Auronzo di Cadore : contro il Fiori Barp Mas la partita è terminata sull' 11 - 0 con buonissime prove da parte di Luis Alberto e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Lascende in campo per lastagionale ad Auronzo di Cadore : contro il Fiori Barp Mas la partita è terminata sull' 11 - 0 con buonissime prove da parte di Luis Alberto e ...

Advertising

DiMarzio : #Lazio, 11-0 nella seconda amichevole: il racconto - DdaIs75 : @augustociardi75 Attenzionare, variante , 'ma la prima dose protegge o è necessaria la seconda dose?' , resilienz… - laziopress : SOCIAL | Seconda amichevole per la Lazio, Reina: “Aggiungendo sensazioni positive” – FOTO - pasqualinipatri : SOCIAL | Seconda amichevole per la Lazio, Reina: “Aggiungendo sensazioni positive” – FOTO - LALAZIOMIA : SOCIAL | Seconda amichevole per la Lazio, Reina: “Aggiungendo sensazioni positive” – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio seconda Lazio, seconda vittoria larga in amichevole. A segno anche Hysaj La Lazio scende in campo per la seconda amichevole stagionale ad Auronzo di Cadore : contro il Fiori Barp Mas la partita è terminata sull' 11 - 0 con buonissime prove da parte di Luis Alberto e ...

Lazio vince 11 - 0 in amichevole, segna anche Hysaj Hysaj risponde alle polemiche andando in gol contro il Fiori Barp Mas, squadra dilettantistica del Bellunese, nella seconda amichevole della pre season della Lazio. Ad Auronzo di Cadore, i bianconcelesti vincono 11 - 0 con il primo tempo che si conclude sul 7 - 0 grazie alla tripletta di Luis Alberto, ai due gol di ...

Vaccini Lazio, seconda dose anche per chi è in vacanza: come prenotare ilmessaggero.it Lazio, la gioia di Raul Moro dopo la vittoria: “Non ci fermiamo” - FOTO Seconda amichevole e seconda vittoria per la Lazio che, allo Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, si sbarazza del Fiori Barp Mas. Il match termina 11-0 a favore dei biancocelesti ...

Lazio, gioco e spettacolo: Milinkovic e Luis Alberto show contro il Fiori Barp Si arriva alla ripresa sul 7-0, arrotondano il parziale Hysaj (pallone riconquistato e missile di mancino) e ancora Luis Alberto, in diagonale col destro. PRODEZZE - Luis Alberto guarda in mezzo, ma i ...

Lascende in campo per laamichevole stagionale ad Auronzo di Cadore : contro il Fiori Barp Mas la partita è terminata sull' 11 - 0 con buonissime prove da parte di Luis Alberto e ...Hysaj risponde alle polemiche andando in gol contro il Fiori Barp Mas, squadra dilettantistica del Bellunese, nellaamichevole della pre season della. Ad Auronzo di Cadore, i bianconcelesti vincono 11 - 0 con il primo tempo che si conclude sul 7 - 0 grazie alla tripletta di Luis Alberto, ai due gol di ...Seconda amichevole e seconda vittoria per la Lazio che, allo Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, si sbarazza del Fiori Barp Mas. Il match termina 11-0 a favore dei biancocelesti ...Si arriva alla ripresa sul 7-0, arrotondano il parziale Hysaj (pallone riconquistato e missile di mancino) e ancora Luis Alberto, in diagonale col destro. PRODEZZE - Luis Alberto guarda in mezzo, ma i ...