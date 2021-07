Inter, a sinistra spunta Kurzawa (Di martedì 20 luglio 2021) Si muove anche sulla fascia sinistra il mercato dell'Inter . Se a destra gli occhi sono su Bellerin dell'Arsenal, ma soprattutto Nandez del Cagliari, le due operazioni sono slegate e svincolate, a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Si muove anche sulla fasciail mercato dell'. Se a destra gli occhi sono su Bellerin dell'Arsenal, ma soprattutto Nandez del Cagliari, le due operazioni sono slegate e svincolate, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter sinistra Inter, a sinistra spunta Kurzawa Si muove anche sulla fascia sinistra il mercato dell'Inter . Se a destra gli occhi sono su Bellerin dell'Arsenal, ma soprattutto Nandez del Cagliari, le due operazioni sono slegate e svincolate, a sinistra è emerso il primo vero ...

Calciomercato Roma, un altro esterno per Mourinho - '25 milioni più bonus' La Roma non si ferma a Vina. Per rinforzare la fascia sinistra i giallorossi guardano anche in Portogallo: assalto al colombiano accostato di recente all'InterNon solo Vina, per la fascia sinistra la Roma vuole assicurarsi un ulteriore rinforzo. Precisamente Luis Diaz, esterno colombiano del Porto in possesso di una clausola risolutiva da 40 milioni di euro. Come riferisce Pipe Sierra, ...

Calciomercato Inter, Dumfries e Florenzi in pole per sostituire Hakimi. Sulla sinistra Inzaghi punta Emerson Calciomercato.com Inter, a sinistra spunta Kurzawa Il laterale del Psg seguito dall'Inter, dalla Spagna parlano di affare vicino alla chiusura. Nuovo sponsor: ecco Socios ...

Sky – Mercato Inter, Telles non esclude la permanenza di Dimarco appoggiata da Inzaghi Il tecnico ha spiegato che per lui Federico dovrebbe rimanere nella sua rosa ma il club continua a lavorare anche per un esterno a sinistra ...

