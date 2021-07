In Francia corre la variante Delta: +150% i casi in una settimana. 'Aumento mai visto' (Di martedì 20 luglio 2021) Così il ministro della Sanità Ve'ran dopo i 18mila casi nelle sole ultime 24 ore, dato mai registrato con nessun'altra variante. Da domani tutti i locali che ospitano più di 50 persone saranno ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) Così il ministro della Sanità Ve'ran dopo i 18milanelle sole ultime 24 ore, dato mai registrato con nessun'altra. Da domani tutti i locali che ospitano più di 50 persone saranno ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Francia, +150% casi in 7 giorni: 'Aumento mai visto'. Contagio corre in Europa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Francia, +150% casi in 7 giorni: 'Aumento mai visto'. Contagio corre in Europa - ticinonews : Il virus corre, boom di contagi in Francia e Germania - statodelsud : Covid Francia, +150% casi in 7 giorni: “Aumento mai visto”. Contagio corre in Europa - Pino__Merola : Covid Francia, +150% casi in 7 giorni: “Aumento mai visto”. Contagio corre in Europa -