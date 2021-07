Eriksen aiuta i ragazzi di Middelfart | il bellissimo gesto del danese

(Di martedì 20 luglio 2021) Grandi solidarietà da parte di, che ha donato una grossa somma al nuovo centro per giovani aCostruire un centro per giovani con disabilità fisiche e mentali. È l’idea di un gruppo di genitori die avranno dalla loro parte anche un grande personaggio come Christian. Stando a quanto riportano in Danimarca, il centrocampista nerazzurro, nato proprio a, avrebbe donato una grossa cifra per contribuire alla formazione di questo centro. Il progetto dal titolo provvisorio “La bella vita“, è portato avanti da Pia Becker che a proposito della ...

... quando tutto è rimasto mutamente sospeso per il malore accusato da Eriksen. Se quella di ieri era ... La retorica non scende in campo al fianco di Kane e Sterling, non aiuta Delaney e Hojbjerg a ...Christian Eriksen si è distino per un gesto dalla grande umanità. È un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Il campione dell'Inter ha voluto donare dei soldi per far costruire una residenza ...