Da Gkn a Whirlpool, ogni crisi aziendale è a modo suo (Di martedì 20 luglio 2021) ogni crisi aziendale direbbe Tolstoj, è crisi a modo suo. Bisogna studiarne le caratteristiche prima di decidere come rispondere. Dal primo luglio, data dello sblocco dei licenziamenti, le crisi aziendali sembrano susseguirsi. In realtà nessuna è uguale all’altra, il minimo comune denominatore non è lo sblocco, né ripristinarlo può essere la risposta. Prendiamo due casi emblematici, Gkn e Whirlpool: intanto sono crisi di singoli stabilimenti, non di aziende. Le aziende in sé stanno benone. La Gkn, per dire. Fondata nel ‘700 in Inghilterra, viene comprata ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021)direbbe Tolstoj, èsuo. Bisogna studiarne le caratteristiche prima di decidere come rispondere. Dal primo luglio, data dello sblocco dei licenziamenti, leaziendali sembrano susseguirsi. In realtà nessuna è uguale all’altra, il minimo comune denominatore non è lo sblocco, né ripristinarlo può essere la risposta. Prendiamo due casi emblematici, Gkn e: intanto sonodi singoli stabilimenti, non di aziende. Le aziende in sé stanno benone. La Gkn, per dire. Fondata nel ‘700 in Inghilterra, viene comprata ...

