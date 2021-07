Da Dimaro | due azzurri si intrattengono in campo dopo l' allenamento | il motivo

(Di martedì 20 luglio 2021) Giorno 6 di ritiro in quel dil'mattutino, in cui il Napoli ha puntato sulla tattica e su lavori forza, Victor Osimhen e Kevin Malcuit sono stati intrattenuti inda Luciano Spalletti e il suo staff. Il primo ha fatto esercizi di tecnica, con la supervisione dell'allenatore azzurro in persona, mentre il secondo ha parlato con lo staff tecnico partenopeo.

Piotr Zielinski nella giornata di ieri ha raggiunto il ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti vuole puntare forte sul polacco.
Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale dell'allenamento mattutino del Napoli, al sesto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. 10.00 L'allenamento inizia con una partitella in famiglia, a campo ridotto e con al massimo due tocchi di palla. 10.18 Esercizio con i quattro difensori.