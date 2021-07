Colpaccio del Tottenham | dalla Serie A potrà partire uno dei difensori più forti

(Di martedì 20 luglio 2021) Nelle ultime ore di calciomercato si è parlato della trattativa avanzata delcon il difensore Cristian Romero. L’atalantino è stato reduce di una grande stagione. Proprio quest’ultima è stata incoronata al meglio con la vittoria della Copa America con la sua Argentina. Fattori che hanno portato un’interesse a diverse squadre, soprattutto in Premier. Gli Spurs, interessati anche ad un altro giocatore atalantino, avrebbero bruciato le offerte del Manchester United. Il club londinese, come riportato dall’Inghilterra, sarebbero già ad un buon punto con la trattativa. Naturalmente quest’interesse per l’argentino è fortemente incentivato dal ds Fabio Paratici. ...

