Canoa, Antonio Rossi vittima di un infarto durante una mezza maratona, ora è fuori pericolo! (Di martedì 20 luglio 2021) Per fortuna solo uno spavento per Antonio Rossi. L'ex olimpionico nella Canoa e, attualmente, sottosegretario di Regione Lombardia, nel corso del weekend è stato vittima di un malore mentre stava disputando una mezza maratona in Veneto. Dopo aver accusato un problema cardiaco, il cinquantaduenne è stato immediatamente trasferito presso l'ospedale di Conegliano (Treviso) e, nella giornata di domenica, spostato su sua richiesta presso l'ospedale "Sant'Anna" di Como dove lavora il suo cardiologo di fiducia. Il tre volte oro nella Canoa (due ad Atlanta 1996 e uno a Sydney ...

