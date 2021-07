Brawn: 'Sprint Race? Ha dato imprevedibilità, per i fan è fantastico' (Di martedì 20 luglio 2021) Sondaggio Sprint Race in Formula 1: ti piace la novità? Sì 45.1% No 54.9% Votanti: 4075 Grazie per il tuo voto Vota Risultati Il sondaggio gazzetta — Ma, in definitiva, l'esperimento è piaciuto o no? ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) Sondaggioin Formula 1: ti piace la novità? Sì 45.1% No 54.9% Votanti: 4075 Grazie per il tuo voto Vota Risultati Il sondaggio gazzetta — Ma, in definitiva, l'esperimento è piaciuto o no? ...

Ultime Notizie dalla rete : Brawn Sprint Sprint race promossa o bocciata? Brawn: "Ha dato imprevedibilità, per i fan è fantastico" La Gazzetta dello Sport F1, Ross Brawn molto soddisfatto della Sprint Qualifying Race L’ingegnere britannico ex Ferrari e Mercedes è parso contento dello spettacolo fornito dal nuovo format di qualifica.

F1 | Brawn: “Molto soddisfatto della Sprint Qualifying” Intervistato dalla stampa internazionale al termine dell'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Ross Brawn ha parlato della "Sprint Qualifying" introd ...

L’ingegnere britannico ex Ferrari e Mercedes è parso contento dello spettacolo fornito dal nuovo format di qualifica.Intervistato dalla stampa internazionale al termine dell'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Ross Brawn ha parlato della "Sprint Qualifying" introd ...