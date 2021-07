Brahim Diaz: “Abbiamo imparato tanto con Pioli, ma cresceremo ancora” (Di martedì 20 luglio 2021) Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista a Milan Tv dopo l’ufficialità del ritorno in rossonero, ecco alcune delle sue dichiarazioni: “L’unione del gruppo è tutto merito di mister Pioli così come tutto ciò che Abbiamo ottenuto: ha costruito un gruppo molto buono con giocatori di esperienza e giocatori giovani che vogliono crescere insieme. Grazie a lui Abbiamo imparato tanto, ci ha insegnato molte cose e lo scorso anno sotto la sua guida Abbiamo avuto un cammino piuttosto stabile e una stagione positiva. Ora serve crescere ulteriormente seguendo il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021)ha rilasciato una lunga intervista a Milan Tv dopo l’ufficialità del ritorno in rossonero, ecco alcune delle sue dichiarazioni: “L’unione del gruppo è tutto merito di mistercosì come tutto ciò cheottenuto: ha costruito un gruppo molto buono con giocatori di esperienza e giocatori giovani che vogliono crescere insieme. Grazie a lui, ci ha insegnato molte cose e lo scorso anno sotto la sua guidaavuto un cammino piuttosto stabile e una stagione positiva. Ora serve crescere ulteriormente seguendo il ...

