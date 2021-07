USA, UE e UK accusano la Cina per l’attacco hacker a Microsoft (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione europea e la NATO hanno formalmente attribuito l’attacco informatico a danno di Microsoft ad hacker affiliati al governo cinese e hanno accusato il governo del Paese di una vasta gamma di “attività informatiche dannose”, oltre che di non aver attuato misure sufficienti affinchè i danni fossero contenuti. I fatti riguardano l’attacco hacker, emerso a marzo 2021, a Microsoft Exchange Server, software che aziende e organizzazioni in tutto il mondo utilizzano per gestire email e calendari. “La riluttanza della Cina ad ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione europea e la NATO hanno formalmente attribuitoinformatico a danno diadaffiliati al governo cinese e hanno accusato il governo del Paese di una vasta gamma di “attività informatiche dannose”, oltre che di non aver attuato misure sufficienti affinchè i danni fossero contenuti. I fatti riguardano, emerso a marzo 2021, aExchange Server, software che aziende e organizzazioni in tutto il mondo utilizzano per gestire email e calendari. “La riluttanza dellaad ...

