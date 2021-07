Una "Palma d'onore" a Bellocchio. Piergiorgio, anima dei "Quaderni Piacentini" (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre Cannes celebra Marco Bellocchio e il suo film familiare “Marx può aspettare”, io vorrei qui tessere l’elogio di un altro Bellocchio, Piergiorgio. Piergiorgio Bellocchio è stato il fondatore dei “Quaderni Piacentini”, l’anima, il coordinatore (assieme a una straordinaria lettrice che molto ci manca, Grazia Cherchi) di una delle più brillanti, stimolanti, poliedriche, pungenti riviste nate e cresciute negli anni Sessanta e attorno al clima effervescente del ’68. L’epoca delle riviste (altre due che mi piace ricordare sono “Giovane critica”, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre Cannes celebra Marcoe il suo film familiare “Marx può aspettare”, io vorrei qui tessere l’elogio di un altroè stato il fondatore dei “”, l’, il coordinatore (assieme a una straordinaria lettrice che molto ci manca, Grazia Cherchi) di una delle più brillanti, stimolanti, poliedriche, pungenti riviste nate e cresciute negli anni Sessanta e attorno al clima effervescente del ’68. L’epoca delle riviste (altre due che mi piace ricordare sono “Giovane critica”, ...

Advertising

WeCinema : Una storia d'amore e di formazione di un'adolescente messo in luce da una coppia di attrici sorprendenti.… - higheffystonem : dai JJ se arrivi ti imbocco l’uva, ti sventolo con una palma e ti faccio un - FiorellaBono1 : RT @vogue_italia: Una meravigliosa Sharon Stone sul red carpet della Cerimonia di Premiazione del Festival di Cannes. Aspettando la Palma d… - parlo_da : @ortobotanicopd @UniPadova @Operaestate Complimenti, oggi dopo alcune visite fugaci a Padova, ho visto per la prima… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Dopo lo spoiler della Venier all’Isola, una delle cose più belle viste in tv. #SpikeLee ha annunciato per errore, all'in… -