Travaglia-Munar in tv: data, orario, canale e diretta steaming Atp Umago 2021 (Di lunedì 19 luglio 2021) Stefano Travaglia sfiderà Jaume Munar al primo turno dell'Atp 250 di Umago 2021. L'azzurro non avrà certamente vita facile contro lo spagnolo, specializzatosi sulla terra rossa, ma deve offrire il meglio di sé per uscire da un periodo grigio. Travaglia parte teoricamente con i favori del pronostico, ma dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per superare il marmoreo Munar, sempre insidioso con le traiettorie di dritto da fondocampo e difficilmente domo in fase difensiva. La sfida andrà in scena lunedì 19 luglio, come terzo incontro sul Goran Ivanisevic Stadium a partire dalle ore 16.30

