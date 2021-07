Tokyo 2020, Malagò: “Spiace per i forfait di Berrettini e Molinari, abbiamo fatto il possibile” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Parto per Tokyo con il cuore gonfio di speranze, secondo me abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Ci sono tante incertezze che accompagnano questa avventura, mi diSpiace del doppio forfait di Berrettini e Molinari. Ma è inutile star qui a piangere, siamo qualitativamente e quantitativamente forti”. Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del ‘Festival dello Sport’. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “Parto percon il cuore gonfio di speranze, secondo metutto quello che era. Ci sono tante incertezze che accompagnano questa avventura, mi didel doppiodi. Ma è inutile star qui a piangere, siamo qualitativamente e quantitativamente forti”. Queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del ‘Festival dello Sport’. SportFace.

