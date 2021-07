Pegasus non è una novità. Snowden e lo spyware globale (Di lunedì 19 luglio 2021) La massa di reazioni indignate di fronte alle rivelazioni del caso Pegasus fa un po’ sorridere pensando a quanto successo negli ultimi anni. È il caso di Edward Snowden, l’ex contractor della Nsa che nel 2013 ha diffuso le prove dello spionaggio di massa (e globale) del governo statunitense. Al tempo il Datagate ha marcato una svolta nella storia della cybersicurezza, grazie alla quale ancora si discute del compromesso tra libertà e sicurezza nell’era digitale – un fuocherello sul quale gli eventi di queste ore stanno buttando benzina. Il Pegasus Project è un’inchiesta portata avanti da un consorzio di giornalisti e ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) La massa di reazioni indignate di fronte alle rivelazioni del casofa un po’ sorridere pensando a quanto successo negli ultimi anni. È il caso di Edward, l’ex contractor della Nsa che nel 2013 ha diffuso le prove dello spionaggio di massa (e) del governo statunitense. Al tempo il Datagate ha marcato una svolta nella storia della cybersicurezza, grazie alla quale ancora si discute del compromesso tra libertà e sicurezza nell’era digitale – un fuocherello sul quale gli eventi di queste ore stanno buttando benzina. IlProject è un’inchiesta portata avanti da un consorzio di giornalisti e ...

