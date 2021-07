Metroid Prime Trilogy 'è pronto' (Di lunedì 19 luglio 2021) Abbiamo già sentito parlare di un remaster per Switch di Metroid Prime Trilogy, ma fino ad ora non è mai arrivato. Voci e rumor hanno affermato più e più volte che la trilogia rimasterizzata è davvero in arrivo, e ora ecco spuntare ulteriori indiscrezioni. Le ultime notizie provengono dal giornalista Jeff Grubb, che ha affermato in un recente episodio del suo show Giant Bomb Grubbsnax (avvistato e trascritto da VGC) che Metroid Prime Trilogy è reale. Secondo Grubb, lo sviluppo del remaster è terminato, ma Nintendo non è ancora pronta al lancio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) Abbiamo già sentito parlare di un remaster per Switch di, ma fino ad ora non è mai arrivato. Voci e rumor hanno affermato più e più volte che la trilogia rimasterizzata è davvero in arrivo, e ora ecco spuntare ulteriori indiscrezioni. Le ultime notizie provengono dal giornalista Jeff Grubb, che ha affermato in un recente episodio del suo show Giant Bomb Grubbsnax (avvistato e trascritto da VGC) cheè reale. Secondo Grubb, lo sviluppo del remaster è terminato, ma Nintendo non è ancora pronta al lancio. Leggi altro...

