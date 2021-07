Lo sposo è positivo al Covid: cinquanta invitati finiscono in quarantena (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo sposo è positivo al Covid: tutti in quarantena gli invitati al matrimonio Una cinquantina di persone sono in quarantena dopo aver partecipato, in veste di invitati, a un matrimonio al termine del quale lo sposo è risultato positivo al Covid. A ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Giorno, secondo cui le nozze si sono celebrate a Torrione di Pizzighettone lo scorso 12 luglio. Al matrimonio hanno partecipato una cinquantina di persone tra parenti e amici. Tutto si è svolto senza problemi, ma il giorno seguente, lo ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) Loal: tutti inglial matrimonio Una cinquantina di persone sono indopo aver partecipato, in veste di, a un matrimonio al termine del quale loè risultatoal. A ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Giorno, secondo cui le nozze si sono celebrate a Torrione di Pizzighettone lo scorso 12 luglio. Al matrimonio hanno partecipato una cinquantina di persone tra parenti e amici. Tutto si è svolto senza problemi, ma il giorno seguente, lo ...

