Advertising

bassairpinia : LA PREVENZIONE IN ROSA DI AMOS PARTENIO ARRIVA A SAN GIUSEPPE VESUVIANO - - irpiniatimes1 : LA PREVENZIONE IN ROSA DI AMOS PARTENIO ARRIVA A SAN GIUSEPPE VESUVIANO -

Ultime Notizie dalla rete : prevenzione rosa

AvellinoToday

Si è tenuta ieri, domenica 18 luglio, un'altra giornata dedicata allain, organizzata dall'Amos Partenio nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), che ha ospitato gli ambulatori delle visite senologiche gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo ......nel giorno in cui nel paese sudamericano in cui si celebra la Giornata nazionale per la...Apertura in Seconda Divisione ma non era impegnato nel lavoro quotidiano con il resto dellada ...Si è tenuta ieri, domenica 18 luglio, un’altra giornata dedicata alla prevenzione in rosa, organizzata dall’Amos Partenio nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), che ha ospitato gli ambulatori dell ...Si è tenuta ieri, domenica 18 luglio, un’altra giornata dedicata alla prevenzione in rosa, organizzata dall’Amos Partenio nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), che ha ospitato gli ambulatori dell ...