Juventus | UFFICIALE | date e orari delle prime due partite di Serie A

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 luglio 2021)– L’obiettivo della squadra di Allegri è quello di riprendersi quel tricolore che è sfuggito lo scorso anno a Pirlo. E chiaramente anche quello di fare un cammino importante in Champions League, trofeo che ormai manca davvero da troppo tempo nella bacheca del club. La dirigenza sta lavorando in chiave mercato per portare a Torino quei giocatori in grado di innalzare il tasso tecnico della squadra bianconera. Intanto la stagione sta per iniziare e manca sempre meno allediA.: data e oradue ...