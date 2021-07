Isabella Ricci incontra l’ex UeD fuori dallo studio: “Un piacere immenso” (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo il successo a Uomini e Donne Isabella Ricci è approdata su Instagram. Una bella sorpresa per i suoi tanti fan. Già, anche la dama da subito considerata la rivale di Gemma Galgani ha ceduto al mondo social e inaugurato il suo nuovo profilo, che nel giro di pochi giorni ha già conquistato oltre 18mila follower, con una bellissima foto in primo piano. Nella bio si definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”. “Eccomi qua… Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente Isabella, l’amica della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo il successo a Uomini e Donneè approdata su Instagram. Una bella sorpresa per i suoi tanti fan. Già, anche la dama da subito considerata la rivale di Gemma Galgani ha ceduto al mondo social e inaugurato il suo nuovo profilo, che nel giro di pochi giorni ha già conquistato oltre 18mila follower, con una bellissima foto in primo piano. Nella bio si definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”. “Eccomi qua… Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente, l’amica della ...

