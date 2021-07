Focolaio allo Spezia calcio, il medico: “Due calciatori no vax e si è creato un cluster” (Di lunedì 19 luglio 2021) Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino perché “si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico”. Vincenzo Salini, medico sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica Figc, spiega così l’origine del Focolaio che sta colpendo la squadra allenata da Thiago Motta. Al momento tra giocatori e staff si contano 11 positivi e la società è stato costretta dall’Asl di Bolzano (dove si trova in ritiro) a sospendere gli allenamenti di gruppo. “Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa – ragiona Salini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Duenon hanno voluto effettuare il vaccino perché “si ritengono no vax e si èun piccolodal punto di vista clinico”. Vincenzo Salini,sociale delloe membro della Commissione Medica Figc, spiega così l’origine delche sta colpendo la squadra allenata da Thiago Motta. Al momento tra giocatori e staff si contano 11 positivi e la società è stato costretta dall’Asl di Bolzano (dove si trova in ritiro) a sospendere gli allenamenti di gruppo. “Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa – ragiona Salini ...

