Ceppitelli | “Noi un gruppo solido e forte | altri si sarebbero sfaldati”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il difensore del Cagliari, Luca, ha parlato direttamente dal ritiro di Pejo riguardo alla preparazione della squadra: “Siamo partiti, con carichi importanti, come è giusto che sia perché è qui che si crea la stagione. Abbiamo la fortuna di conoscere già i dettami tattici dell’allenatore, stiamo cercando di perfezionare i meccanismi per costruire quell’affiatamento che dobbiamo portare in campo. La costruzione da dietro, andare a prendere alti gli avversari: sono concetti che già avevano iniziato a provare l’anno scorso, anche se il bisogno assoluto di fare punti ci ha portati un po’ a snaturare i concetti del mister. Conosco bene i ...

Tra i punti di forza della squadra rossoblù, secondo, c'è anche e soprattutto il gruppo: "Un altro gruppo nella stagione passata si sarebbe sfaldato,ci siamo ricompattati. Un segnale ...Kallon si è allenato congli ultimi tre - quattro giorni, verrà convocato ed è un ragazzo molto ... reparto arretrato formato da, Godin e Carboni. A centrocampo Duncan in cabina di regia ..."Siamo partiti con carichi importanti come è giusto che sia, è qui che si crea la stagione”. Luca Ceppitelli fa il punto sui primi giorni di ritiro in conferenza stampa, sotto gli occhi di mister Leon ...Il vice capitano del Cagliari si appresta a cominciare la sua ottava stagione in rossoblù: le sue impressioni su quella che sarà la prossima squadra Ottavo capitolo nel libro tutto rossoblù di Luca Ce ...