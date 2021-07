Belen Rodriguez, a una settimana dal parto, torna a lavorare (Di lunedì 19 luglio 2021) Belen Rodriguez torna a lavorare. Eccola in viaggio verso Roma con Antonino Spinalbese e la sua piccola Luna Marì Dopo una settimana dal parto, Belen in perfetta forma fisica, torna a lavorare. Lo ha annunciato lei stessa dalle stories Instagram dove si mostra in viaggio con il compagno Antonino Spinalbese e la sua bambina Luna Marì verso Roma, dove è diretta per registrare le puntate di Tu si que vales, il programma di Canale 5 che andrà in onda in autunno, il sabato sera in prime time. Belen infatti ha lasciato la villa ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021). Eccola in viaggio verso Roma con Antonino Spinalbese e la sua piccola Luna Marì Dopo unadalin perfetta forma fisica,. Lo ha annunciato lei stessa dalle stories Instagram dove si mostra in viaggio con il compagno Antonino Spinalbese e la sua bambina Luna Marì verso Roma, dove è diretta per registrare le puntate di Tu si que vales, il programma di Canale 5 che andrà in onda in autunno, il sabato sera in prime time.infatti ha lasciato la villa ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Stefano De Martino vacanze: a Procida con Santiago e Choco Da poco meno di una settimana Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez , è diventato fratello maggiore. Il piccolo De Martino ha atteso l'arrivo di Luna Marì e poi è partito per le ...

Belen Rodriguez, le foto dalla sala parto: 'Lo sguardo d'ansia di Antonino' Belen Rodriguez ha condiviso con i fan alcune foto dei momenti in cui è nata la sua seconda figlia, Luna Marì. Argomenti trattati Belen Rodriguez: le foto dalla sala parto Belen Rodriguez: la dedica ...

Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì Vanity Fair Italia Giulia Stabile inarrestabile, nuovo progetto in arrivo: poi Amici 21? Giulia Stabile protagonista di un nuovo progetto su Witty: tutti i dettagli Da quando Giulia Stabile ha vinto Amici 20 non si è fermata un attimo. La ...

Antonino Spinalbese prima del parto: Belen pubblica la foto dell’ansia A una settimana dal parto Belen pubblica la foto di Antonino Spinalbese della sua ansia prima della nascita di Luna ...

