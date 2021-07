Smart working, indagine del Comune: tre su quattro lo approvano (Di domenica 18 luglio 2021) Quasi tre intervistati su quattro hanno dato un parere nettamente positivo, mentre solo il 2,4 per cento lo boccia senza appello. Stiamo parlando dello Smartworking, o meglio dire homeworking, e ... Leggi su bolognatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Quasi tre intervistati suhanno dato un parere nettamente positivo, mentre solo il 2,4 per cento lo boccia senza appello. Stiamo parlando dello, o meglio dire home, e ...

AntonioNaddeo : RT @AntonioNaddeo: Smart working, troppe ore di lavoro? È colpa (anche) dello smartphone @corriere - marinella2569 : @Giovaguerrato @markorusso69 Provate a chiedere ai datori di lavoro privati. I dipendenti pubblici con lo smart working vanno a nozze - bertolem1 : @borghi_claudio Io non sono fascia a rischio e lavoro in smart working. Mi sono vaccinato per gli altri e lei non s… - Chiardoni : Apple inflessibile sullo smart working: i dipendenti minacciano azioni legali - Ghiko6 : 3 su 4 approvano lo smart working. 3 su 4 non hanno voglia di lavorare -