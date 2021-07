Miracolo a Lourdes, i miti pellegrini diventano furie: che brutta fine per Macron (Di domenica 18 luglio 2021) Chi lo dice che pregare la Madonna sia un gesto innocuo, che non incide sulla realtà della grande storia? Andatelo a dire oggi a Emmanuel Macron. Il paradosso è questo: proprio quelli che sostengono che recarsi in pellegrinaggio sia un gesto individuale e piuttosto superstizioso, comunque senza peso nell'economia del mondo, non sopportano che qualcuno scavalchi il recinto dell'insignificanza pubblica e riconosca il valore universale di una preghiera. Se ci prova, si verifica un mezzo (e per me salutare) macello. Così negano sé stessi: pregare cambia il mondo, eccome se lo cambia. Agita il vento delle coscienze, come minimo. Infatti l'ospite dell'Eliseo, ateo professo, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Chi lo dice che pregare la Madonna sia un gesto innocuo, che non incide sulla realtà della grande storia? Andatelo a dire oggi a Emmanuel. Il paradosso è questo: proprio quelli che sostengono che recarsi in pellegrinaggio sia un gesto individuale e piuttosto superstizioso, comunque senza peso nell'economia del mondo, non sopportano che qualcuno scavalchi il recinto dell'insignificanza pubblica e riconosca il valore universale di una preghiera. Se ci prova, si verifica un mezzo (e per me salutare) macello. Così negano sé stessi: pregare cambia il mondo, eccome se lo cambia. Agita il vento delle coscienze, come minimo. Infatti l'ospite dell'Eliseo, ateo professo, ha ...

Advertising

StillPed : Oggi sono tornato in piscina e dopo la seconda vasca ho cercato su Google un viaggio per Lourdes perché ho bisogno di un miracolo in fretta - braccioarmato : Neanche un miracolo può salvarti dalla batosta #Lourdes - walter0309 : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Altra bufala del Fake Quotidiano che sta impazzendo per cercare di destabilizzare… - PMurroccu : RT @dantegiumanini: Il sacerdote si avvicinò al bambino per la benedizione e il bambino gli disse : se non mi guarisci lo dico a tua mamma… - MariellaLoi : RT @dantegiumanini: Il sacerdote si avvicinò al bambino per la benedizione e il bambino gli disse : se non mi guarisci lo dico a tua mamma… -