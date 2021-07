Mancini: “Sette giorni fa a quest’ora stava per cominciare una grande sfida” (Di domenica 18 luglio 2021) Il CT della Nazionale, Roberto Mancini ricorda il trionfo di Sette giorni fa con la vittoria a Euro 2020 nella finale ai rigori contro l’Inghilterra: “Proprio 7 giorni fa a quest’ora stavamo per cominciare una grande sfida, l’ultima di Euro 2020, la finale contro l’Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte”. Così ha scritto il CT sui social con in allegato la foto con la coppa di Euro 2020 in mano. Proprio 7 giorni fa a quest’ora ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Il CT della Nazionale, Robertoricorda il trionfo difa con la vittoria a Euro 2020 nella finale ai rigori contro l’Inghilterra: “Proprio 7fa amo peruna, l’ultima di Euro 2020, la finale contro l’Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte”. Così ha scritto il CT sui social con in allegato la foto con la coppa di Euro 2020 in mano. Proprio 7fa a...

