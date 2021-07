Inter | la rosa prende forma | Inzaghi può iniziare a preparare la stagione

(Di domenica 18 luglio 2021)inizia ad avere tutti a disposizione Iniziano a terminare le vacanze per i giocatori che fino a qualche tempo fa sono stati impegnati con le rispettive Nazionali tra Europei e Copa America. I prossimi a rientrare, tra oggi e domani, sono Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic mentre per gli altri ci sarà da attendere il prossimo fine settimana:può finalmentea contare su unachesempre più le sembianze di quella definitiva. “Gli unici volti nuovi cheavrà prima della partenza per la tournée in Florida (la riflessione sull’andare o no c’è ...

Advertising

FBiasin : #Marotta: “#Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'#Inter, è sotto osservazione da parte di #Inzaghi e pu… - capuanogio : Secondo la #gds l'#Inter e #Oriali vanno verso la separazione perché il nuovo corso prevede anche un cambiamento di… - Ftbnews24 : ????? #Inter, Marotta: “Per Inzaghi una rosa competitiva” - RS22993 : Lugano-Inter: Dimarco molto bene merita il posto in rosa, Satriano molto bene (ha movenze e grinta di Lautaro) se p… - Queen_Mary_Na : @federikobi @SantucciFulvio Peccato non si possa tagliare anche lui dalla rosa dell’Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rosa

...laa disposizione'. ' Keita ? Anche qui vale il discorso fatto per gli altri: non è nostro, non so se è sul mercato. Stiamo valutando. Dimarco rappresenta presente e futuro dell', ...... giocatore con un passato in Serie A nell', squadra con cui la Roma dovrà fare i conti per ...il proprio parere ed è giusto che lo faccia dopo aver avuto un contatto diretto con tutta laa ...L'Inter punta forte su Nahitan Nandez, centrocampista e all'evenienza esterno a tutta fascia di proprietà del Cagliari. Il calciatore sudamericano è nel mirino del club meneghino, che tramite il lavor ...Inter, Marotta su Telles e Dimarco "Telles? Non escludo nulla, nel calcio tutto può capitare. In questo momento siamo concentrati nel valutare tutte le opportunità, senza avere ...