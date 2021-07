In Umbria un ricoverato Covid in più e 67 nuovi positivi (Di domenica 18 luglio 2021) Un ricoverato Covid in più negli ospedali dell'Umbria a fronte di una nuova impennata di nuovi casi giornalieri, 67 (contro i 30 di sabato), è il quadro delineato dai dati della pandemia sul sito ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Unin più negli ospedali dell'a fronte di una nuova impennata dicasi giornalieri, 67 (contro i 30 di sabato), è il quadro delineato dai dati della pandemia sul sito ...

Ultime Notizie dalla rete : Umbria ricoverato In Umbria un ricoverato Covid in più e 67 nuovi positivi Un ricoverato Covid in più negli ospedali dell'Umbria a fronte di una nuova impennata di nuovi casi giornalieri, 67 (contro i 30 di sabato), è il quadro delineato dai dati della pandemia sul sito della ...

Tragico schianto, madre muore dopo due giorni di agonia Il figlio 19enne che era in auto con la vittima, anche lui trasportato a sirene spiegate al nosocomio perugino, è ancora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Non è in pericolo di vita, ma i ...

Per Umbria jazz un'edizione da "cuore oltre l'ostacolo" Un'edizione "faticosa" di Umbria Jazz 2021, ma dalla Fondazione di partecipazione si dicono "molto soddisfatti" sotto vari punti di vista, perché ha realizzato gli obiettivi che si era prefissata.

Coronavirus oggi, bollettino Covid Umbria 18 luglio: 67 contagi Perugia, 18 luglio 2021 - Un ricoverato Covid in più negli ospedali dell'Umbria a fronte di una nuova impennata di nuovi casi giornalieri, 67 (contro i 30 di sabato), è il quadro delineato dai dati de ...

