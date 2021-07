Il 5G fa incrementare la vendita di smarphone | la Cina il mercato maggiore

(Di domenica 18 luglio 2021) Anche nel bel mezzo della pandemia molte persone stanno acquisendo telefoni cellulari con tecnologia 5G. Gli attuali rapporti di Counterpoint Research indicano un forte aumento dell’interesse per gli smartphone con il nuovo standard di comunicazione mobile, che già rappresentano il 69% dei ricavi globali. Secondo la ricerca, l’iPhone 12 di Apple ha contribuito ale vendite di telefoni 5G, su Quotidianpost.

Arriva il 5G e aumenta la vendita dei cellulari. Iphone12 incrementa le vendite, dopo un leggero calo nei primi mesi del 2021 ...