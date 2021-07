Guimard | nient’altro che uno spoglio diagramma della mortalità

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 18 luglio 2021) Esistono scrittori di un solo libro: è il caso di Paul, nonostante abbia lasciato una fitta bibliografia tra romanzi, saggi e una quantità di lavori giornalistici da editorialista per L’Express e da inviato perché ebbe la passionevela e intraprese nel ’62 un giro del mondo in barca per contoR.F.T. Ma Paulin Francia resta il firmatario di un romanzo breve del ‘67, Les choses de la vie, scritto in un’unica presa di fiato, si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.