Euro 2020, Bridge a carte scoperte: "Odio Roberto Mancini"

Una voce fuori dal coro. Il finale di Euro 2020 non è andato giù a Wayne Bridge, ex calciatore del Manchester City di Roberto Mancini e della Nazionale inglese. Il terzino britannico ha raccontato del suo Odio verso il Commissario Tecnico dell'Italia a margine della vittoria degli Europei. I due si sono incrociati, vincendo insieme la Premier League, durante l'avventura inglese del Mancio. Euro 2020, Bridge svela il suo Odio per Mancini Ecco le dichiarazioni di Wayne ...

