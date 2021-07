Esplode una tubatura, Sos in piazza del Papa. Allagato il Jet Set: 'Mi sembrava il Titanic' (Di domenica 18 luglio 2021) ANCONA - 'Per un momento mi è sembrato di stare sul Titanic '. Ma il Jet Set non affonderà. Resterà chiuso lo stretto tempo necessario per la messa in sicurezza e la riparazione dei danni. Poi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 18 luglio 2021) ANCONA - 'Per un momento mi è sembrato di stare sul'. Ma il Jet Set non affonderà. Resterà chiuso lo stretto tempo necessario per la messa in sicurezza e la riparazione dei danni. Poi ...

Advertising

grancetto : RT @Lanf040264: «Il #vaccino Pfizer meno efficace contro la #varianteDelta», il premier israeliano fa impazzire i complottisti: esplode sui… - Lanf040264 : «Il #vaccino Pfizer meno efficace contro la #varianteDelta», il premier israeliano fa impazzire i complottisti: esp… - gio_dib : RT @Sangiuls5: #amemici20 GIULIA ASCOLTAMI DAVVERO È UNA COSA SERIA. PUBBLICA SUL PROFILO CHE TI FACCIAMO FARE 1ML IN UN'ORA. È CHIARO? SON… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #PRELEMI TI AMO PER L'INVERNO, PERCHÉ LIEVITA LA VITA, TI AMO PER LA PRIMAVERA PERCHÉ SGORGA LA VITA, TI AMO PER L'EST… - DomenicoIppol20 : #PRELEMI TI AMO PER L'INVERNO, PERCHÉ LIEVITA LA VITA, TI AMO PER LA PRIMAVERA PERCHÉ SGORGA LA VITA, TI AMO PER L'… -