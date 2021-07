ATP Amburgo 2021 | Pablo Carreno Busta trionfa in Finale Filip Krajinovic ko in due set

(Di domenica 18 luglio 2021) Tutto come da pronostico.(n.13 del mondo) ha sconfitto nelladell’ATP di(Germania) il serboper 6-2 6-4 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match controllato in lungo e in largo dall’iberico che ha fatto valere la sua maggior costanza da fondo, prevalendo quasi sempre quando gli scambi si sono prolungati. Nel primo set, dopo due giochi di studio, lo spagnolo tesse la sua tela e per il balcanico c’è poco da fare.detta i tempi con le sue giocate in top-spin e perle ...

Chi è sceso nel Rankingtra gli italiani Gianluca Mager ha pagato l'eliminazione adperdendo una posizione (74esimo con 953 punti). Discorso simile per Stefano Travaglia ( - 2 posizioni) ...... 3a tappa - Nessuna copertura tv 13.00 Tennis,250 Båstad - Nessuna copertura tv 13:00 MXGP, Gara 1 - mxgp - tv.com, Eurosport Player, RaiSport+HD, RaiPlay 13.30500- SuperTennisTV, ...Tutto come da pronostico. Pablo Carreno Busta (n.13 del mondo) ha sconfitto nella Finale dell'ATP di Amburgo (Germania) il serbo Filip Krajinovic per 6-2 6-4 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match ...Pablo Carreño Busta ha ottenuto il primo titolo 500 in carriera, in quel di Amburgo, superando Filip Krajinovic per 6-2, 6-4. Lo spagnolo ha tramutato in concretezza la propria voglia di vincere, anni ...