UFFICIALE – Arriva la sentenza sul caso dei rimborsi spesa alterati dagli arbitri: due fischietti di Serie A sospesi (Di sabato 17 luglio 2021) È Arrivato il verdetto per quanto riguarda gli arbitri coinvolti all’interno del caso rimborsi alterati, che aveva già fatto tremare il mondo arbitrale italiano. L’indagine ed il conseguente processo per le presunte note spesa alterate hanno causato la squalifica di due arbitri di Serie A, Federico La Penna e Fabrizio Pasqua. Per La Penna la sospensione sarà di 13 mesi, mentre per Pasqua lo stop sarà addirittura di 16 mesi. L’accusa per alcuni arbitri era quella di aver gonfiato i rimborsi per cifre minime con ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 luglio 2021) Èto il verdetto per quanto riguarda glicoinvolti all’interno del, che aveva già fatto tremare il mondo arbitrale italiano. L’indagine ed il conseguente processo per le presunte notealterate hanno causato la squalifica di duediA, Federico La Penna e Fabrizio Pasqua. Per La Penna la sospensione sarà di 13 mesi, mentre per Pasqua lo stop sarà addirittura di 16 mesi. L’accusa per alcuniera quella di aver gonfiato iper cifre minime con ...

