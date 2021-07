Uccide la moglie e registra tutto con il cellulare: femminicidio in diretta a Somma Vesuviana (Di sabato 17 luglio 2021) Ha ucciso la moglie, accoltellandola, per gelosia e ha ferito gravemente quello che credeva fosse l’amante. E, mentre metteva in atto un gesto che gli inquirenti ritengono fosse premeditato, registra gli audio con il cellulare. Il femminicidio è avvenuto a Somma Vesuviana. L’assassino, Francesco Nunziata, un 70enne, si è costituito alcune ore dopo l’accaduto ai carabinieri di Ottaviano, dove ha raccontato di aver agito per gelosia in quanto convinto di una relazione extraconiugale della moglie. E’ accusato di omicidio, tentativo di omicidio e porto abusivo di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Ha ucciso la, accoltellandola, per gelosia e ha ferito gravemente quello che credeva fosse l’amante. E, mentre metteva in atto un gesto che gli inquirenti ritengono fosse premeditato,gli audio con il. Ilè avvenuto a. L’assassino, Francesco Nunziata, un 70enne, si è costituito alcune ore dopo l’accaduto ai carabinieri di Ottaviano, dove ha raccontato di aver agito per gelosia in quanto convinto di una relazione extraconiugale della. E’ accusato di omicidio, tentativo di omicidio e porto abusivo di ...

Advertising

repubblica : Il femminicidio in diretta: uccide la moglie e registra tutto con il cellulare - Journal_dis_bis : RT @HuffPostItalia: Uccide la moglie e registra tutto con il cellulare: femminicidio in diretta a Somma Vesuviana - Christianzu76 : RT @HuffPostItalia: Uccide la moglie e registra tutto con il cellulare: femminicidio in diretta a Somma Vesuviana - HuffPostItalia : Uccide la moglie e registra tutto con il cellulare: femminicidio in diretta a Somma Vesuviana - infoitinterno : Somma Vesuviana, uccide la moglie nel parcheggio dopo averla sorpresa in compagnia del presunto amante -